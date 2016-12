Ultrà del Pescara ucciso, fermati altri 4 rom

foto Tgcom24 Correlati Ultrà Pescara ucciso, arrestato il killer

Pescara, 24enne ucciso da un gruppo di nomadi durante una spedizione punitiva 07:44 - Quattro giovani di etnia rom sono stati fermati per l'uccisione dell'ultrà del Pescara Domenico Rigante, assassinato la sera del Primo maggio. Hanno tra i 23 e i 24 anni e sono tutti cugini o nipoti di Massimo Ciarelli, il ventinovenne ritenuto l'assassino del tifoso ventiquattrenne. Per loro si ipotizzano i reati di concorso in omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di armi, violenza domiciliare e minacce.

Nei confronti dei quattro sottoposti a fermo d'iniziativa dalla squadra mobile, diretta da Pierfrancesco Muriana, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza e col passare dei giorni si sarebbe fatto più forte il quadro probatorio nei confronti di Massimo Ciarelli, che ieri di fronte al gip si è avvalso nella facoltà di non rispondere ma si è professato innocente.



Sembra essersi squarciato dunque il muro di silenzio che si era creato in relazione alla spedizione punitiva promossa da Ciarelli la sera del Primo maggio in via Polacchi per chiudere una discussione nata la sera prima al centro storico di Pescara con il fratello di Domenico Rigante, Antonio, gemello del primo.



I quattro sono stati rintracciati poco fuori Pescara e non a casa, considerato che dopo l'omicidio molti nomadi hanno lasciato le proprie abitazioni. Sono stati condotti in carcere e sono in isolamento. Potranno avere un colloquio con i rispettivi difensori quando lo disporra' il gip. Il caso potrebbe non essere chiuso: la Mobile ritiene che all'appello possano mancare una o due persone, considerato che il commando era composto da sei o sette ragazzi.