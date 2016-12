foto Ansa

12:24

- I risultati del voto amministrativo non sono stati sfavorevoli per l'Udc, ma non piacciono al leader Pier Ferdinando Casini, che si dice "estremamente scontento". "I partiti tradizionali sono stati sconfitti e i moderati sono sotto un cumulo di macerie", ha detto a margine del Consiglio nazionale del suo partito. "Sono molto preoccupato di questo risultato, non credo che le forze politiche emerse ieri possano governare il Paese", ha poi concluso.