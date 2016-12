Chi è Roberto Adinolfi

foto Dal Web

10:48

- Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare gambizzato a Genova, è una personalità importante nel settore dell'industria energetica, Nato a Salerno nel 1953, si laurea in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano nel 1976. Tutta la sua attività lavorativa si è sviluppata all'interno delle aziende del Gruppo ANSALDO. Adinolfi arriva a Genova nel 1975 per preparare la sua tesi di laurea, e da lì non se ne andrà più.