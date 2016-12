foto Ap/Lapresse

23:10

- Affluenza in calo per le elezioni comunali. La percentuale dei votanti rilevata alle ore 22 è stata del 49%, contro il 54,8% alle precedenti omologhe. Lo si apprende dal sito del Viminale. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, gestiti direttamente dalle due Regioni. I seggi riapriranno domani alle 7.