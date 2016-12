Cesena, tampona auto e fugge: morto 39enne

foto Ansa 15:49 - Un finanziere in servizio a Prato è morto questa mattina a Savignano Mare , nel Cesenate, travolto da una Fiat Punto mentre spingeva la sua Opel rimasta in panne. L'investitore è fuggito a piedi, dopo avere abbandonato l'auto. La vittima, Antonio Coreno, 39 anni, era residente in uno dei centri della Valle del Rubicone con la moglie, che l'ha visto morire senza poter fare nulla. - Un finanziere in servizio a Prato è morto questa mattina a Savignano Mare , nel Cesenate, travolto da una Fiat Punto mentre spingeva la sua Opel rimasta in panne. L'investitore è fuggito a piedi, dopo avere abbandonato l'auto. La vittima, Antonio Coreno, 39 anni, era residente in uno dei centri della Valle del Rubicone con la moglie, che l'ha visto morire senza poter fare nulla.

Coreno e la moglie, residenti a poca distanza dal luogo dell'incidente, procedevano in direzione Cesenatico-Rimini. Probabilmente erano partiti da pochi minuti da casa, quando l'auto è andata in panne e si è fermata. Alla guida c'era la donna, e il marito è sceso per spingere l'auto al sicuro. Appena ha cominciato a spingere la vettura alle sue spalle è giunta una Fiat Punto, che ha violentemente tamponato la parte sinistra dell'Opel: Coreno è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo.



La Punto, a bordo della quale sembra ci fosse il solo conducente, ha proseguito la sua corsa, anche se ammaccata, e si è fermata una settantina di metri più avanti: il guidatore è sceso ed è fuggito in mezzo ai campi a monte della via Nazionale Adriatica. Ora l'uonmo è ricercato dalle forze dell'ordine.