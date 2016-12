Schettino non docet: Ischia rivuole l'inchino

- Mentre il ministro dell'Ambiente Clini da Venezia auspica che le grandi navi escano quanto prima dalla Laguna per preservarla da rischi ambientali, dall'isola azzurra di Ischia la Federalberghi e Confcommercio chiedono al governo il ripristino del passaggio e dell'accosto in sicurezza di navi da crociera. L'inchino delle navi, sostengono Ermando Mennella e Marco Bottiglieri è fondamentale per l'economia turistica dell'isola.

"In caso contrario - sostengono - ci sarebbero anche ripercussioni sul piano occupazionale. Da alcuni anni l'isola d'Ischia si sta affermando nel mercato crocieristico alla stregua di altre località nazionali ed internazionali tale attività consente in parte di recuperare la costante diminuzione dei flussi turistici, esercitando una sorta di reciproca propaganda sia per le compagnie di navigazione, sia per la nostra località. Nel solo 2011 sono sbarcati ad Ischia 7500 croceristi".

L'emanazione, dopo la tragedia dell'isola del Giglio, del decreto contenente disposizioni per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale "vanifica di fatto tutti gli sforzi operati per rendere appetibile la visita e la sosta per il nostro territorio, troncando completamente tutte le condizioni di lavoro create, comportando la cancellazione di tutti gli accosti programmati per l'anno 2012 e lasciando nel pi- assoluto sconcerto aziende e lavoratori impegnati in tale attivita", sottolineano.

"Altro aspetto non secondario - proseguono i presidenti di Federalberghi e dell'Ascom di Ischia - è l'impossibilità per le navi da diporto di attraccare nei porti turistici di Ischia Porto, Casamicciola Terme e Lacco Ameno o di sostare in rada presso le nostre insenature. Le giuste determinazioni che il governo ha assunto, dopo i tragici fatti dell'isola del Giglio, non possono n‚ debbono cancellare lo svolgimento di quelle attività legate alla fruizione delle coste e del patrimonio marino. Le norme emanate tagliano inesorabilmente le attività citate con danno irreparabile per le imprese che lavorano in questi settori e con inevitabili riduzioni dell'occupazione".