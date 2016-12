Meteo, ancora pioggia fino a lunedì soprattutto al Nordest. Sole al sud della Penisola

foto Meteo.it Correlati Previsioni meteo

Webcam sulla tua città

Traffico in real time 10:14 - Giornata di maltempo in gran parte dell’Italia a causa di una perturbazione che domani porterà ancora delle piogge soprattutto in mattinata al Nordest e al Centro. Nella seconda parte della settimana torneranno il bel tempo e un clima più caldo grazie all’alta pressione. - Giornata di maltempo in gran parte dell’Italia a causa di una perturbazione che domani porterà ancora delle piogge soprattutto in mattinata al Nordest e al Centro. Nella seconda parte della settimana torneranno il bel tempo e un clima più caldo grazie all’alta pressione.

Oggi nubi quasi ovunque, tranne in Sicilia, Calabria e Salento. Piogge al Centronord e Sardegna, con rovesci e temporali anche di forte intensità in Liguria, alta Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e in Sardegna; qualche pioggia anche in Campania e nord Puglia al mattino e poi di sera.



In serata i fenomeni più intensi sono previsti al Centro, in particolare in Toscana, Umbria e Lazio. Il maltempo insisterà anche al Nordest. Temperature in calo al Centronord, punte oltre i 25 gradi all’estremo Sud e in Sicilia.