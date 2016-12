Fine settimana di piogge al Nord, più sereno al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Fine settimana con il ritorno di nuvole e piogge portate da una perturbazione atlantica che attraverserà la nostra penisola. Lunedì prevista ancora una residua instabilità al Nordest e al Centrosud. Ma la pioggia si allontanerà poi verso i Balcani favorendo il ritorno dell'alta pressione da metà della prossima settimana, quando ci saranno sole e caldo in gran parte del Paese.

Oggi giornata instabile in gran parte del Nord con piogge o temporali che interesseranno le regioni di Nordovest e il Triveneto. Nuvoloso anche al Centro, in Sardegna, in Campania e Sicilia ma con qualche pioggia possibile solo nelle zone interne centrali. Più soleggiato nel resto del Sud.



Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, in lieve rialzo all’estremo Sud dove si toccheranno punte vicine ai 25 gradi. Moderati venti di Libeccio sui mari di ponente e alto Adriatico.



Domenica giornata nuvolosa in gran parte d’Italia, con piogge sparse, anche a carattere di temporale, su tutto il Centronord, Campania e Sardegna. Temperature in diminuzione in quasi tutto il Centrosud, pressoché invariate invece al Nord. Ancora ventoso, per Libeccio, sulle regioni del Centronord.