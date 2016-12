foto Ansa

15:38

- "Gli accertamenti sono in corso, probabilmente potrebbe essere stato un malore del conducente del bus ma non c'è certezza". E’ il commento in diretta a Tgcom24 del generale Libero Lo Sardo, presidente dell’Associazione Carabinieri, sull’incidente mortale di Padova. "E' un momento di dolore incredibile - ha aggiunto - siamo vicini alle famiglie".