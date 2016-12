Padova, pullman esce di strada: i precedenti

foto Ap/Lapresse

- L'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A13 e che ha coinvolto un pullman di ex carabinieri e' l'ultimo di una lunga serie di eventi che hanno coinvolto i bus. Ecco i precedenti negli ultimi anni.Svizzera - Nel cantone svizzero del Vallese 28 morti, di cui 22 ragazzi di 12 anni provenienti dal Belgio, al ritorno dalla settimana bianca.Sicilia - Un pullman cade in una scarpata a Terme Vigliatore (Me): una decina di feriti non gravi.Abruzzo - Alla periferia di Orsogna, in Abruzzo, uno scuolabus e un camion che trasportava rifiuti si sono scontrati lungo la strada provinciale 538. Feriti quattro bimbi.Sicilia - Sei persone sono rimaste ferite nello scontro tra un treno regionale e un autobus avvenuto all' altezza di un passaggio a livello nei pressi di Canicatti', nell'agrigentino.Lombardia - Uno scuolabus che stava trasportando alunni delle scuole elementari di Novedrate si e' scontrato con due auto sulla provinciale novedratese: feriti 12 bambini e 3 adulti.