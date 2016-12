foto Ansa Correlati Lega, pm: "Indagini sul diploma di Belsito"<br>Dubbi anche sulla sua laurea "telematica" 08:31 - Non solo una laurea all'estero in tempi record ma addirittura da "clandestino". E' il sospetto al vaglio della polizia di Tirana che sta cercando traccia del passaggio di Renzo Bossi nel Paese delle Aquile. La laurea in gestione aziendale del Trota (datata 29 settembre 2010) ha destato scalpore anche in Albania. I magistrati vogliono capire come Bossi abbia fatto a laurearsi in albanese. L'università: i corsi sono senza traduttori. - Non solo una laurea all'estero in tempi record ma addirittura da "clandestino". E' il sospetto al vaglio della polizia di Tirana che sta cercando traccia del passaggio di Renzo Bossi nel Paese delle Aquile. La laurea in gestione aziendale del Trota (datata 29 settembre 2010) ha destato scalpore anche in Albania. I magistrati vogliono capire come Bossi abbia fatto a laurearsi in albanese. L'università: i corsi sono senza traduttori.

I giovani albanesi contro Bossi jr

Un gruppo di giovani dell'Alleanza RossoNera, (Ak), una nuova formazione politica nazionalistica, ha protestato davanti al ministero dell'Istruzione a Tirana, chiedendo le dimissioni del ministro Myqerem Tafaj. "Il nostro sistema di educazione è stato costruito sulla corruzione. Adesso dobbiamo vergognarci anche perché fabbrichiamo false lauree". Il figlio di Bossi ha studiato da clandestino?" ha dichiarato Adriatik Lapaj, presidente dei giovani di Ak.



Per l'opposizione socialista guidata da Edi Rama, il caso di Renzo Bossi sarebbe "solo la punta dell'iceberg di un sistema al degrado".



La versione dell'università

Renzo Bossi è stato iscritto come studente a Tirana nell'anno accademico 2007-2008: lo ha annunciato l'amministrazione dell'università "Kristal" in comunicato diffuso ai media, precisando che "la sua iscrizione è avvenuta in base alla documentazione presentata all'amministrazione in rispetto alla legislazione in vigore".



La stessa spiegazione e' stata fornita anche per Pierangelo Moscagiuro, bodyguard del vicepresidente del Senato, Rosi Mauro, il quale si sarebbe iscritto un anno dopo. I media albanesi hanno dato grande risalto alla notizia.