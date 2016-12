Meteo, fine settimana altalenante: da domani tornano le piogge

foto Meteo.it

08:12

- Per l’intera giornata di oggi il tempo resterà in generale soleggiato su quasi tutte le regioni. Nel fine settimana le correnti perturbate, che attualmente interessano l’Europa occidentale, raggiungeranno il nostro Paese, portando sabato un po’ di maltempo al Nordovest e in Triveneto e spostandosi domenica verso Sud, fino a raggiungere la Campania e la Sardegna.