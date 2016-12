Andreotti ricoverato: ma non è in pericolo

foto Getty Correlati Le frasi celebri di Andreotti

Andreotti tra sacro e profano 16:59 - Il senatore a vita Giulio Andreotti, 93 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dopo una crisi respiratoria. Secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere, l'ex premier, sette volte alla Presidenza del Consiglio, non sarebbe in pericolo di vita. Andreotti era giunto al Gemelli in codice rosso.

Le condizioni del senatore a vita "sono severe ma stabili". A riferirlo è una nota voce del Gemelli dove Andreotti è giunto alle 13.30 circa disidratato e con frequenza cardiaca molto elevata "a seguito di una crisi cardiaca, successiva a una infezione respiratoria". E' ora ricoverato in Terapia intensiva presso il Dea. "Le condizioni sono severe, ma stabili. La prognosi è riservata".



La segretaria: "Ha ripreso conoscenza e ringraziato i medici"

"Il senatore sta bene, ha ripreso conoscenza e ha anche ringraziato i medici". Così la segretaria particolare dell'ex senatore a vita ha descritto le condizioni di salute di Giulio Andreotti. La segretaria davanti al pronto soccorso parla di un Andreotti "che ha anche scambiato battute e ringraziato il personale sanitario". Ora dentro il reparto terapia intensiva, in compagnia di Andreotti, ci sono tre dei quattro figli. Il quarto, dice la segretaria, "è negli Stati Uniti e non è il caso che torni".



Assedio mediatico al Gemelli

A meno di un'ora dalla notizia del malore che ha colpito il senatore a vita Giulio Andreotti, ressa di giornalisti, fotoreporter e operatori delle principali emittenti tv davanti al Policlinico Gemelli. L'ingresso principale e i passaggi laterali pedonali sono presidiati dalla polizia municipale che sta gestendo il traffico, già molto congestionato. Decine i curiosi che cercano di raggiungere il pronto soccorso. L'accesso al Dipartimento emergenza e accettazione è interdetto.



Wikipedia lo dà per morto, poi si corregge

Clamorosa gaffe di Wikipedia che nella versione italiana ha dato già morto il senatore a vita Giulio Andreotti. Per pochi minuti, sulla pagina della biografia del 7 volte presidente del consiglio è comparsa la data odierna come quella del decesso a fianco di quella di nascita, il 14 gennaio 1919. Subito dopo è arrivata la correzione.