Ljajic e il giallo delle scuse a Rossi

“Voglio scusarmi con la società ei tifosi e sono pronto a prendere qualsiasi punizione che può venire al mio modo. Vorrei inoltre augurare il signor Rossi tutto il meglio nel lavoro futuro", ha aggiunto il calciatore.

Il mea culpa del serbo, se confermato, viene il giorno dopo la scazzottata del Franchi. Al minuto 31 tutto la Fiorentina è sotto di due reti con il Novara e l’allenatore Delio Rossi richiama in panchina Ljajic schierando Olivera. Il giovane serbo non gradisce e mentre entra in panchina applaude nei confronti del tecnico. Rossi non accetta lo sfottò e si avventa su Ljajic in una vera e propria rissa da far west. I giocatori provano a separarli e in panchina scoppia il caos. Tutti si dicono sconcertati dal gesto del tecnico da Zamparini a Tommasi fino a Della Valle che ieri sera ha immediatamente esonerato il tecnico. E tu cosa ne pensi. Di’ la tua.