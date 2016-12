Come costruire un violino dietro le sbarre

Insieme a Maurizio e Fabrizio è uno dei tre allievi del Laboratorio di Liuteria della casa di Reclusione di Opera. Il corso è iniziato nel 2010 e ha insegnato ai detenuti tutti i segreti per costruire uno Stradivari. “Ci è voluto una settimana solo per imparare la parola liutaio”, dice ridendo Maurizio Fossati, 54 anni, che tiene i capelli lunghi raccolti in una coda (“perché il parrucchiere da queste parti non è affidabile”). Maestri liutai russi e italiani si sono alternati per insegnare ai tre un’arte raffinata. E da come parlano sembra che siano diventati degli esperti in materia. “Io allo Stradivari preferisco un Guarnieri del Gesù del 1715, ha un suono più potente”, chiosa Fabrizio Fornara.

“Quando abbiamo detto che volevamo costruire violini in carcere molti si sono messi a ridere”, racconta a Tgcom24 Giacinto Siciliano, il direttore del carcere. “ ‘Di violini ne fanno tantissimi i cinesi’ mi dicevano. Io rispondevo sempre nello stesso modo: noi li faremo meglio”. Scherza il direttore ma non dimentica l’importanza del progetto nato con la collaborazione della cooperativa “Opera in fiore” che gestisce la bottega del liutaio del carcere. “Non è solo un modo per portare la musica dentro una prigione “, racconta la presidente Federica Della casa, “si tratta di un’occasione di riscatto sociale”. Finora sono stati costruiti 22 violini. E nella fabbricazione i tre neo liutai ci hanno messo l’anima. “Qui in carcere abbiamo un sacco di tempo libero”, racconta Meta. “Non ci sono cellulari, distrazioni e tutta la concentrazione va sul violino: di giorno in laboratorio curiamo al massimo i particolari, la notte pensiamo a come renderli sempre migliori”.

La soddisfazione più grande per il trio è venuta il 17 aprile scorso: dentro le mura del carcere sono arrivati gli allievi più bravi del Conservatorio di Milano per suonare i violini nati dalla loro fatica. Quando lo strumento ha emesso le sue prime note i volti dei tre seduti in prima fila nell’Auditorium del carcere si sono illuminati. “Mi sento come mastro Geppetto con Pinocchio”, ha detto emozionato Maurizio alla fine del concerto. “È stato come veder parlare il proprio figlio per la prima volta”. “Non ho parole”, balbetta emozionato Fabrizio con le lacrime agli occhi. “Mi puoi dare due schiaffi così capisco che non sto sognando”, scherza Meta. Quando si spengono le luci del palco i secondini arrivano per accompagnare i tre in cella. Ma prima di andare a stendersi sulla brandina Maurizio decide di svelare il suo sogno: “Dopo aver costruito il violino mi piacerebbe suonarlo. E arrivare a eseguire alla perfezione il Barbiere di Siviglia di Rossini”.