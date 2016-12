Sole fino a domani, da sabato torna la pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Oggi e domani l'Italia sarà parzialmente protetta dall'alta pressione e il tempo rimarrà in generale bello. Nel fine settimana invece arriverà una nuova perturbazione atlantica che riporterà la pioggia prima, sabato, al Nord, e poi, domenica, anche sulle regioni centrali.

Giovedì nuvole e qualche breve acquazzone pomeridiano sulle zone alpine, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia e qualche nuvola innocua in più solo su Liguria e Toscana.



Temperature massime in crescita al Nordovest, stazionarie o in lieve diminuzione nel resto d'Italia. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centrosud.



Venerdì alternanza di nuvole e sole al Nord, con rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine. Tempo bello e soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime in leggera diminuzione nelle regioni settentrionali, pressoché invariate altrove.