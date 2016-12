Frodi, Gdf scopre redditi evasi per 4 mld

foto LaPresse 07:42 - Nei primi quattro mesi del 2012 la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 4 miliardi di redditi evasi attraverso le false fatturazioni, l'omessa dichiarazione e la distruzione della contabilità. Le frodi fiscali scoperte hanno portato alla denuncia di oltre duemila persone. Nel 27% dei casi sono state usate fatture false mentre nel 19% c'è stata l'emissione di altri documenti falsi. - Nei primi quattro mesi del 2012 la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 4 miliardi di redditi evasi attraverso le false fatturazioni, l'omessa dichiarazione e la distruzione della contabilità. Le frodi fiscali scoperte hanno portato alla denuncia di oltre duemila persone. Nel 27% dei casi sono state usate fatture false mentre nel 19% c'è stata l'emissione di altri documenti falsi.

Un altro 17% dei soggetti denunciati non ha presentato la dichiarazione dei redditi mentre un 14% ha nascosto o distrutto la contabilità. Oltre ai 4 miliardi di redditi - che vanno ad aggiungersi ai 6 già individuati e relativi agli oltre duemila evasori totali scoperti nel 2012 - è stata evasa l'Iva per oltre mezzo miliardo.



La Guardia di Finanza ha sequestrato per equivalente immobili, denaro, gioielli ed auto per un valore di 160 milioni.