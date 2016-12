foto LaPresse

- Il tecnico della Fiorentina calcio, Delio Rossi, è stato esonerato dalla squadra dopo l'aggressione al giocatore Ljaijc. Lo ha annunciato il presidente della squadra, Andrea Della Valle aggiungendo di aver parlato con Rossi che "è pronto a scusarsi. Ma la scelta dell'esonero è un atto dovuto, per i valori che questa società ha perseguito in questi anni". Delio Rossi è "una bravissima persona" ma per il suo gesto "non ci sono giustificazioni".