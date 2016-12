foto LaPresse

- Il tecnico viola, Delio Rossi, ha aggredito Adem Ljajic in panchina. L'episodio è avvenuto attorno al 32' del primo tempo di Fiorentina-Novara, con i viola sotto di due gol. Il serbo è stato sostituito con Olivera e, rientrando in panchina, si è rivolto al suo allenatore che a quel punto gli ha messo le mani in faccia cercando di colpirlo con un pugno.