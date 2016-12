Con l'alta pressione ritorna anche il sereno

foto Meteo.it 08:16 - Il parziale rialzo della pressione e l’indebolimento del vasto vortice depressionario che negli ultimi giorni ha occupato il Mediterraneo Occidentale favoriranno un miglioramento del tempo: quindi fra oggi e domani più sole che nuvole, con poche piogge. Nel fine settimana invece l’arrivo di una nuova perturbazione riporterà la pioggia prima al Nord e poi anche sulle regioni tirreniche. - Il parziale rialzo della pressione e l’indebolimento del vasto vortice depressionario che negli ultimi giorni ha occupato il Mediterraneo Occidentale favoriranno un miglioramento del tempo: quindi fra oggi e domani più sole che nuvole, con poche piogge. Nel fine settimana invece l’arrivo di una nuova perturbazione riporterà la pioggia prima al Nord e poi anche sulle regioni tirreniche.

Quindi oggi bel tempo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su gran parte del Centrosud. Alternanza di nubi e sole invece al Nord, con qualche acquazzone residuo su Alpi, Prealpi e Piemonte.



Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo: leggera attenuazione del caldo al Sud, dove comunque le temperature pomeridiane rimarranno per lo più comprese fra 20 e 26 gradi. Maestrale da debole a moderato al Centrosud.



Giovedì nuvoloso sulle Alpi, con isolati rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio. In prevalenza sereno nel resto d’Italia, con appena qualche nuvola in più, specie nel pomeriggio, su Valpadana e Appennino. Temperature massime in rialzo al Nord. Moderato Maestrale al Sud.