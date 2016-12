foto LaPresse

11:33

- "Ho sentito dei rumori, apritelo". Nella camera mortuaria del cimitero di Sassari una donna per l'ultimo saluto al suo compagno appoggia l'orecchio alla bara battendo un colpo. Poi l'allucinazione: dice di sentire dei tocchi dall'interno, precisamente tre. Cerca aiuto, si rivolge a delle passanti, chiama i carabinieri. Risultato? La bara viene fatta raipire, ma il suo amore non è resuscitato. Un'allucinazione uditiva, insomma, forse per il troppo dolore.