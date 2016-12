Meteo, da domani tornerà il sereno

foto Meteo.it 17:37 - La vasta depressione presente sull’Europa occidentale tenderà ad allontanarsi verso l’Atlantico favorendo un miglioramento della situazione laddove il tempo è stato finora poco clemente. Quindi, se si eccettua qualche annuvolamento al Nord e dell’instabilità a ridosso delle Alpi e lungo l’Appennino, nei prossimi giorni prevarrà il sole con temperature decisamente gradevoli. - La vasta depressione presente sull’Europa occidentale tenderà ad allontanarsi verso l’Atlantico favorendo un miglioramento della situazione laddove il tempo è stato finora poco clemente. Quindi, se si eccettua qualche annuvolamento al Nord e dell’instabilità a ridosso delle Alpi e lungo l’Appennino, nei prossimi giorni prevarrà il sole con temperature decisamente gradevoli.

Mercoledì condizioni buone con prevalenza di bel tempo al Centrosud, Liguria e alto Adriatico. Qualche nuvola in più nel resto del Nord, accompagnata da qualche rovescio pomeridiano in prossimità dei rilievi alpini. Non si escludono brevi acquazzoni anche lungo l’Appennino durante le ore più calde.



Temperature in rialzo al Centronord e Sardegna; valori massimi dai 19 ai 26 gradi nella maggior parte del territorio, ma con punte leggermente superiori al Sud.