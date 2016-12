foto Ansa 20:21 - Green Hill difende la sua attività e accusa gli animalisti che settimana scorsa hanno liberato i cani nella struttura in provincia di Brescia. "Le azioni violente e sconsiderate hanno arrecato danni e hanno messo la vita delle forze dell'ordine e degli animali a rischio - si legge in una nota -: conduciamo un'attività legale, necessaria per la comunità medica, per il suo fondamentale ruolo nel migliorare la salute delle persone e degli animali". - Green Hill difende la sua attività e accusa gli animalisti che settimana scorsa hanno liberato i cani nella struttura in provincia di Brescia. "Le azioni violente e sconsiderate hanno arrecato danni e hanno messo la vita delle forze dell'ordine e degli animali a rischio - si legge in una nota -: conduciamo un'attività legale, necessaria per la comunità medica, per il suo fondamentale ruolo nel migliorare la salute delle persone e degli animali".

E' stato poi disposta la scarcerazione per i 12 attivisti, 4 uomini e 8 donne, arrestati sabato per il blitz all'allevamento Green Hill. Lo ha deciso il gip che ha disposto per alcuni l'obbligo di dimora e per altri il divieto ad avvicinarsi al territorio di Montichiari. A quanto si è appreso negli interrogatori, tutti si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere, ad eccezione di una donna romana di 51 anni che ha detto di non aver partecipato al blitz.