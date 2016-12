Catania, una messa in ricordo di Benito Mussolini. E' polemica

- Dopo le polemiche per la scritta "Onore al Duce" apparsa sul display di un bus a Roma, di nuovo il web si mobilita contro un'iniziativa inneggiante al Fascismo. Il blog catanese Ctzen.it denuncia una tradizionale messa, che da anni viene celebrata nella chiesa di San Gaetano alle Grotte di Catania, che ogni 28 aprile dedica un'ora all'omelia in ricordo di Benito Mussolini.

Poche le persone presenti, una quarantina in tutto, e due gli officianti: padre Antonio Lo Curto e Francesco Condorelli Caff, segretario regionale del partito Fiamma Tricolore, nochè promotore dell'iniziativa. Ben presto è montata l'indignazione popolare, soprattutto grazie a Facebook che come una cassa di risonanza ha portato la notizia a conoscenza del grande pubblico. Il trafiletto con l'annuncio della messa è stato condiviso da migliaia e migliaia di persone e questa messa è salita subito all'onore delle cronache.

Ma non è solo la messa in ricordo del Duce a fare scalpore, ma sono soprattutto le parole di padre Antonio Lo Curto ad indignare. Nell'omelia il prete lo difende e si scaglia contro il nuovo governo italiano. "Benito era una brava persona, ha solo commesso qualche errore, come le leggi razziali e la guerra. Errori che tutti possiamo fare. Ora siamo sotto la dittatura della prostituzione della Patria, dal governo delle banche". E ancora: "Ho fatto il sogno di questi personaggi impiccati all'altare della Patria".

Il prete, intervistato da alcuni giornalisti, minimizza il fatto. "La Curia ne è a conoscenza, ma non mi va di parlare di questa cosa". Non solo, il prete dice di non aver alcuna simpatia politica verso il Duce, solo puro e semplice ricordo di un esempio politico positivo. "Non ho nessuna posizione politica, ma per Benito non potevo tirarmi indietro". In realtà in paese se si chiedono informazioni su padre Lo Curto chiunque lo identifica come "il prete fascista che celebra le messe in greco".