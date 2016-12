foto Ansa

14:55

- Genoa-Cagliari, in programma mercoledì allo stadio Ferraris, si giocherà a porte chiuse a Brescia alle 20.45, e non a Genova alle 15. Lo ha reso noto il Genoa, che in accordo con il Cagliari ha chiesto e ottenuto dalla Lega di poter giocare alle 20.45, in contemporanea con la partita del Lecce, diretto concorrente della squadra ligure per la permanenza in A. Per ragioni di ordine pubblico, il match era precedentemente stato anticipato alle 15.