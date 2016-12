Meteo, torna il maltempo al Centronord

foto Metropolitan Police Correlati Meteo, le previsioni per il Primo maggio

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 19:09 - La vasta depressione presente sull’Europa occidentale continuerà a influenzare le condizioni del tempo anche in Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. Al Sud il tempo rimane sicuramente molto più clemente. Da mercoledì la depressione si allontanerà verso l’Atlantico consentendo un generale miglioramento, ma caratterizzato da instabilità pomeridiana soprattutto in prossimità delle Alpi. - La vasta depressione presente sull’Europa occidentale continuerà a influenzare le condizioni del tempo anche in Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. Al Sud il tempo rimane sicuramente molto più clemente. Da mercoledì la depressione si allontanerà verso l’Atlantico consentendo un generale miglioramento, ma caratterizzato da instabilità pomeridiana soprattutto in prossimità delle Alpi.

Martedì bel tempo al Sud e in Sicilia, salvo brevi acquazzoni pomeridiani nelle zone interne fra Campania e Foggiano. In Sardegna inizio di giornata instabile con possibili rovesci nelle zone tirreniche, ma in sensibile miglioramento fra pomeriggio e sera. al Centro nubi in aumento con rovesci e temporali a partire dalla Toscana e in estensione alle altre regioni, eccetto il basso Lazio. Al Nord piogge e temporali soprattutto al Nordovest, ma in propagazione anche al Nordest, in particolare Trentino, Veneto ed Emilia Romagna. Temperature massime dai 19 ai 25 gradi nella maggior parte del territorio, a parte sull’estremo Nordovest dove il clima resta un po’ più fresco.