foto Dal Web

08:56

- Gli hackers di Anonymous hanno attaccato il sito dell'Associazione italiana per la lotta contro l'Aids (Anlaids), che dalla scorsa notte mostra un comunicato di sostegno al blitz animalista contro l'allevamento di cani beagle Green Hill, per il quale dodici persone sono finite in carcere. "Vogliamo mandare un forte messaggio di solidarietà agli attivisti arrestati", afferma Anonymous. "Ci scagliamo contro l'industria della vivisezione".