Meteo, tornano nuvole e pioggia

La situazione in Europa 08:29 - Nei prossimi giorni la situazione meteorologica verrà condizionata da una vasta depressione che, posizionata a ridosso dei Paesi europei che s’affacciano sull’Atlantico, spingerà un po’ di nuvole verso le nostre regioni, ma con piogge significative soprattutto al Nordovest. Nel frattempo l’alta pressione nord africana tenderà a indebolirsi favorendo così un calo termico a partire dalle regioni occidentali. - Nei prossimi giorni la situazione meteorologica verrà condizionata da una vasta depressione che, posizionata a ridosso dei Paesi europei che s’affacciano sull’Atlantico, spingerà un po’ di nuvole verso le nostre regioni, ma con piogge significative soprattutto al Nordovest. Nel frattempo l’alta pressione nord africana tenderà a indebolirsi favorendo così un calo termico a partire dalle regioni occidentali.

Oggi prevalenza di sole al Sud, a parte la presenza di un po’ di nuvole su Campania e Sicilia. Nubi in ulteriore aumento nelle altre regioni con piogge intermittenti che interesseranno il Nordovest e, a carattere più sporadico, anche Veneto occidentale, Trentino, Emilia occidentale, Toscana, Lazio e Sardegna.



Temperature massime in ulteriore lieve rialzo al Sud, in diminuzione altrove anche sensibile al Nordovest, medio Tirreno e in Sardegna dove si registreranno dai 5 ai 10 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri.