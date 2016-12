Ecco il Comune che arruola gli annusatori

- Camminando per le strade di Pederobba in provincia di Treviso potrebbe capitare di trovare qualcuno con il naso in su che ispira l’aria e prende appunti. Non si tratta di uno scherzo ma dei nuovi annusatori, le sentinelle anti-inquinamento arruolate dal Comune. “Da tempo abbiamo problemi con l’avvelenamento dell’aria”, ha detto a Tgcom24 il sindaco Raffele Baratto, 49 anni.

“Il nostro comune di oltre 7mila abitanti è vicino a una zona industriale. Godiamo ma anche soffriamo la presenza di eccellenze imprenditoriali fra la quali Luxottica. Siamo poi preoccupati per l’ambiente e la salute anche per la presenza di un grande cenetificio da cui fuoriescono odori insopportabili”. Da qui l’idea del progetto di monitoraggio ambientale. In cui è previsto l’arruolamento dei "sensorialisti", esperti dell’olfatto in grado di fiutare la minima presenza di inquinamento.

Qualcuno griderà all’ennesima spesa inutile finanziata dai soldi dei contribuenti. Niente di più sbagliato. Gli annusatori sono infatti volontari che lavorano nelle aziende del distretto che hanno aderito al proggetto per la salvaguardia dell’ambiente. Quando gli esperti fiuteranno qualcosa di sospetto si impegnano ad avvisare il Comune che provvederà a verificare la situazione. Nessun euro speso dai cittadini dunque. “Stiamo per avviare un secondo progetto che coinvolgerà 22 Comuni e un piano di risanamento dell'aria anche attraverso invcentivi per la rottamazione di stufe e caminetti". Il Comune garantisce fino a 500 euro di bonus a chi cambia la stufa o un vecchio caminetto. "Perché - conclude il sindaco - qui in Veneto ci teniamo all’aria che respiriamo”.