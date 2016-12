Bimba con morbo raro ma la Asl dice no a cure

“Con 39 e mezzo di febbre non solo hanno negato il ricovero a mia figlia, ma la Asl non ha concesso un volo umanitario, peraltro a carico dello Stato, perché portassi mia figlia a Parma dov’è ora”. Parole di Elisa Barone, 36 anni, madre di Giorgia, separata e rimasta senza lavoro, pubblicate sull’edizione barese de La Repubblica. “Sono stata costretta a mettermi in auto, da sola, e portare Giorgia in un ospedale di Parma a 12 ore di viaggio”. La piccola si può nutrire solo attraverso un sondino. E l’unico centro che ha seguito la piccola dalla nascita è l’ospedale emiliano dove è stata operata più volte.

La storia di Giorgia non è unica nel suo genere. Lo scorso gennaio ha fatto parlare il caso di Luigi Pio un bambino di tre anni affetto da una malattia genetica rarissima, l’ittiosi congenita del tipo Harlequin. L'Asl è finita al centro delle proteste perchè non pagava le medicine utili a lenire le sue sofferenze. Il papà Francesco, bracciante agricolo, e la mamma Teresa, casalinga, hanno chiesto spiegazioni ma si sono sentiti ripetere che non ci sono soldi per garantire al bambino i medicinali di cui ha bisogno. "Il bambino è in cura presso la dermatologia pediatrica del policlinico di Bari", ha detto la madre al giornale Il Centro di Pescara. “Oltre alle cure ordinarie avrebbe bisogno di almeno quattro trattamenti al giorno e di interventi chirurgici per migliorare la limitata capacità delle mani, dei piedi, degli occhi, per poter parlare, cosa che non può fare”. “Viviamo in uno stato di profonda indigenza”, aveva aggiunto il padre, "e se la Asl non ci darà più le medicine non sappiamo davvero come faremo".