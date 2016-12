Lega, Stiffoni si dimette da amministratore

foto Ap/Lapresse 20:50 - Piergiorgio Stiffoni comunica di aver rassegnato le dimissioni da amministratore del gruppo della Lega al Senato e di essersi autosospeso dal partito. La decisione, maturata dopo che il nome del senatore del Carroccio è emerso nell'inchiesta sulla gestione dei rimborsi elettorali della Lega, come spiega lo stesso Stiffoni in una nota, è stata presa "al fine di non danneggiare l'immagine del movimento, sicuro che verrà fatta piena luce sui fatti". - Piergiorgio Stiffoni comunica di aver rassegnato le dimissioni da amministratore del gruppo della Lega al Senato e di essersi autosospeso dal partito. La decisione, maturata dopo che il nome del senatore del Carroccio è emerso nell'inchiesta sulla gestione dei rimborsi elettorali della Lega, come spiega lo stesso Stiffoni in una nota, è stata presa "al fine di non danneggiare l'immagine del movimento, sicuro che verrà fatta piena luce sui fatti".

Bricolo: "Al suo posto Mazzatorta"

"In accordo con i triumviri, confermando la linea di massima chiarezza e trasparenza che la Lega Nord, al fine di difendere l'immagine del movimento, sta portando avanti in relazione alle vicende che vedono coinvolti dei suoi rappresentanti, questo pomeriggio ho incontrato spontaneamente i magistrati della procura di Milano con i quali ho avuto, in un clima di collaborazione, uno scambio di informazioni". Lo afferma Federico Bricolo, presidente dei senatori della Lega Nord.



"A loro ho anche comunicato che, come gruppo della Lega Nord al Senato, abbiamo dato mandato ad una società esterna di revisione di procedere alla verifica della gestione amministrativa del gruppo, di cui si era occupato fino all'altro ieri il senatore Piergiorgio Stiffoni, e nello stesso tempo di aver provveduto alla nomina senatore Sandro Mazzatorta come nuovo amministratore del nostro gruppo", aggiunge.