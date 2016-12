foto LaPresse

14:00

- Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta della procura di Bologna sulla Lega Nord. Si tratta dei candidati alle regionali del 2010 Marco Mambelli e Luigi Pasquini, accusati di falso in atto pubblico. I due avrebbero dichiarato di aver speso meno di 2.500 euro. In questo modo, come ha confermato l'ex militante Alberto Veronesi, avrebbero eluso i controlli.