- La Commissione Disciplinare Nazionale della Figc ha deciso di comminare una sanzione ai presidenti di Lazio e Palermo, oltre ad un'ammenda da 80mila euro per entrambi i club, per violazioni del regolamento di calciomercato legate alle trattative di cessione di Pastore, Zarate e Cruz. Dieci mesi comminati a Claudio Lotito e un anno per Maurizio Zamparini. I due presidenti non potranno operare sul mercato e dovranno delegare ad altre persone.

Per la violazione del regolamento agenti dei calciatori, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inoltre inflitto una ammenda di 80.000 euro ad entrambi i club. Prosciolto invece Walter Sabatini, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Palermo. ''Sabatini - si legge nel testo integrale del deferimento - deve essere ritenuto estraneo agli addebiti contestatigli, asseritamente consistiti nel conferimento e nella sottoscrizione dell'incarico all'agente di calciatori Alberto Marcelo Simonian, fatto invece imputabile al solo Zamparini''.

Per quanto riguarda il presidente del Palermo, ''la documentazione fornita - secondo uno dei capi di incolpazione - consente di ritenere provati gli illeciti, consistiti nel conferimento del mandato non all'Agente personalmente ma alla Societa' Kasari Overseas Sa, nonche' nella natura di tale mandato e nell'oggetto dello stesso, sia perche' il Simonian risultava essere l'Agente incaricato dalle Societa' e dai calciatori, sia perche' il contratto prevedeva il trasferimento di piu' calciatori. Le eccezioni difensive non risultano pertanto fondate''.



''Sebbene il contratto di che trattasi riporti in piu' parti il nome del Simonian, inserito, a parte il dato letterale, perche' legale rappresentante della Kasari Overseas Sa - prosegue il testo del deferimento -, e' indubbio che lo stesso sia stato stipulato tra quest'ultima e la US Citta' di Palermo Spa, tanto piu' in ragione del fatto che l'Agente, nel caso dei calciatori, ha predisposto un incarico a titolo personale. E' chiaro comunque che le evidenti cointeressenze ed il rapporto quadrilaterale (Palermo/Kasari-Simonian/Calciatori) consentano di affermare la sostanziale unicita' e complessita' dei negozi posti in essere, con insorgenza di un evidente conflitto di interessi e commissione delle violazioni contestate''.

A proposito del presidente della Lazio ''il deferito - si legge nel testo - nel corso dell'audizione del 26/3/2010, ha infatti ammesso pienamente che il contratto con il calciatore Cruz avvenne grazie all'intervento della Societa' Van Dijk B.V. alla quale aveva rilasciato mandato, contraddicendo espressamente quanto sostenuto in proposito nella memoria difensiva che sul punto si rivela infondata proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal Lotito, che il 26/3/2010 ha ricostruito minuziosamente le modalita' con le quali venne concluso il contratto con il calciatore Cruz''. ''Anche in questo caso, quindi - aggiunge il deferimento - e' stata elusa la norma che impone che il mandato debba essere rilasciato personalmente ad un agente regolarmente licenziato''.