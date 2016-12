Bimba disabile "adottata" dall'ospedale

Era il 2009 quando una coppia di giovani nomadi poco meno che ventenni diede alla luce la loro prima bambina. Vivevano di carità e non erano in grado di prendersi cura di lei perchè affetta da una grave forma di cerebropatia genetica. Da lì la decisione di lasciarla in ospedale. Da quasi due anni e mezzo la vita della bambina è trascorsa tutta dentro un lettino di una stanzina d’ospedale dove medici e infermieri le fanno compagnia coccolandola e portandole giocattoli.

“Il padre ogni tanto viene a trovarla quando si trova a Livorno”, ha raccontato a La Repubblica il primario Edoardo Micheletti, uno dei medici-padri della bambina. “Vuole sapere come sta anche se non chiede mai di vederla”. La permanenza in corsia è dovuta a problemi burocratici legati all’incerta cittadinanza e alla difficoltà a rintracciare i genitori. Ora però una famiglia è disposta ad adottarla e in ospedale si attende il verdetto di un tribunale di Firenze.

Certo chi si prenderà cura di lei dovrà assicurarle un’assistenza adeguata dal momento che è anche tracheotomizzata. Intanto la bambina resta nel lettino, guarda i sorrisi di medici e infermieri. E se la burocrazia andrà per le lunghe si prepara a festeggiare il suo terzo compleanno in ospedale.