Tremiti, deserta l'asta per la vendita dei terreni

15:37

- Le Isole Tremiti, per ora, non si toccano. La tanto contestata asta per la vendita di sette ettari di terreno per un piano di edilizia economica e popolare è rimasta deserta. Il bando scadeva alle 13 di stamani ma l'ufficio protocollo per raccogliere le offerte è rimasto vuoto. Insomma, "per ora scampato pericolo", ha commentato l'assessore all'urbanistica della Regione Puglia, Angela Barbanente, anche se il 'rischio' di una nuova asta resta ancora.