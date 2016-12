Sole e temperature oltre la media fino a sabato

foto Meteo.it Correlati Le grafiche meteo

09:16 - L'alta pressione è in rinforzo sull'Italia, dove insisterà per alcuni giorni portando giornate soleggiate e caldo oltre la norma. Soltanto tra domenica e lunedì una debole perturbazione riuscirà ad attraversare il Nord e il Centro, portando anche piogge.

Oggi parzialmente nuvoloso nelle regioni di Nordovest, ma con deboli piogge solo sulle zone alpine di Piemonte e Valle d’Aosta. Bel tempo nel resto d’Italia con prevalenza di cieli sereni per l’intera giornata, a parte un po’ di nuvolosità in Alto Adige e Friuli. Temperature ovunque in deciso aumento: un po’ di caldo fuori stagione con massime in generale comprese fra 19 e 24 gradi e punte fino a 26-27 gradi nelle due Isole maggiori. Venti moderati di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno occidentale, Sardegna e Canale di Sicilia con i mari localmente mossi.



L’anticiclone Ignaz ha riportato il bel tempo e il caldo su tutta l’Italia. Ma già da lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio i valori si abbasseranno ulteriormente e dal due maggio si attesteranno intorno a i 22 gradi, valori comunque nella media stagionale.