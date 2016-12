foto Dal Web

- Negozi chiusi per il 25 aprile e il primo maggio in molte città italiane: scioperano infatti i lavoratori del commercio per una protesta nazionale indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Milano, Roma, Torino, Modena, Reggio Emilia, Bologna, tutta la Regione Abruzzo, tutte le province del Veneto e della Toscana, sono i principali territori dove verrà messa in atto la protesta. Organizzati presidi e manifestazioni.