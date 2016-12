foto LaPresse

08:59

- La Lega interviene riguardo alla vicenda di presunte tangenti legate al caso Finmeccanica. "La Lega Nord è totalmente estranea", si legge in una nota del movimento. "La Lega Nord non ha mai preso tangenti né da Finmeccanica né da nessun altro e chi associa la Lega Nord a questa vicenda sarà perseguito in sede civile e penale".