Lezioni di fair play dall'estero

15:56 - Paese che vai, tifoseria che trovi. Ed ecco che basta volare in Inghilterra per notare un senso del fair play lontano anni luce dal tifo italico. Al comportamento da hooligans dei tifosi genoani risponde il Wolverhampton, squadra della Premier League. La sconfitta di ieri in casa contro il Manchester City ha condannato il team delle West Midlands alla retrocessione.

La reazione della curva? Nessun fischio, né minacce. Tutti uniti in un applauso e nello sventolio delle sciarpa al coro di “Che sarà sarà”.

Dal Regno Unito alle tribune del Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I tifosi della squadra andalusa hanno manifestato il loro malcontento per il ritardo di 30 minuti all'inizio del match contro il Levante. Non hanno gettato in campo petardi o monetine ma centinaia di palle da tennis. L'"incidente" ha costretto l'arbitro a sospendere temporaneamente, per circa due minuti, la gara.