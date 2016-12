Genoa-Siena, scontro tra questore e Preziosi: chi ha dato l'ordine di levarsi le maglie?

Secondo la ricostruzione di Mazza, sono stati 250 ultrà a riversarsi nell'area distinti dalla curva, forzando un cancello e ferendo uno steward. Il responsabile dell'ordine pubblico plaude però l'atteggiamento dei suoi uomini: "E' stata garantita la sicurezza dei giocatori e la partita è ripresa. Abbiamo persino ricevuto le congratulazioni dal Siena". Il questore ha infine sottolineato che la Prefettura concede da anni una deroga al club perché lo stadio è considerato inagibile.



La versione dell'ultrà: hanno disonorato la maglia

Fabrizio Fileni uno degli uomini in nero che dagli spalti del Ferraris hanno parlato con Sculli durante la sospensione di Genoa-Siena, racconta la sua versione di quanto accaduto al Ferraris. ''Noi - ha detto all'Ansa - non abbiamo obbligato i giocatori a togliersi la maglia. Glielo abbiamo chiesto. Perché la stavano disonorando''.



Procuratore di Genova: "Identificati alcuni ultrà"

La relazione della polizia sui fatti del Marassi "dovrebbe arrivare domani, alcuni ultrà sono stati già identicati, per altri si è in corso di identificazione. Poi occorrerà attribuire determinati comportamenti a determinati soggetti". Lo ha annunciato Michele Di Lecce, Procuratore capo di Genova. Sul tipo di reati contestabili non ci sono ancora certezze. "Il superamento delle barriere è previsto dalla normativa attuale - ha proseguito il magistrato - poi potrebbero esserci ipotesi di reato che vanno dalle minacce alle lesioni personali, alla violenza privata ma vanno individuati in relazione ai singoli comportamenti". In questi casi si applica la normativa sulla sicurezza negli stadi ("e si tratta di capire se è stata violata e da chi") e il codice penale.



Firmati i primi undici Daspo

Il questore di Genova, Massimo Maria Mazza, ha firmato i primi undici Daspo nei confronti di alcuni tifosi del Genoa che hanno provocato la sospensione della gara Genoa-Siena. Si tratta di un divieto ad assistere alle manifestazioni sportive per cinque anni con obbligo di firma. Altri provvedimenti, almeno una decina ancora, saranno firmati dal questore nelle prossime ore.



Procura Figc apre un'inchiesta

La Procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta sui giocatori e i dirigenti del Genoa per i fatti avvenuti a Marassi. L'indagine, trapela ancora da ambienti della federcalcio, "è cosa separata e autonoma rispetto ai provvedimenti presi oggi dal giudice sportivo".



Genoa, due partite casalinghe a porte chiuse

Il Genoa dovrà giocare le prossime due gare casalinghe a porte chiuse. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo gli episodi avvenuti durante la gara tra i rossoblu e il Siena allo stadio di Marassi.



Preziosi: "Poteva accadere qualcosa di peggio"

"Ieri si è usato il buon senso perché non accadesse qualcosa di peggio, tiravano bombe carta in campo. Ho solo detto che se le maglie da dare ai tifosi sarebbero state sostituite da altre maglie, le avremmo regalate per far stare tutti tranquilli". Il giorno dopo la follia ultrà a Marassi, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, spiega così il gesto dei giocatori. "Non si può compromettere in questo modo l'esito di un campionato e non va bene nemmeno nei confronti di quei tifosi che vanno allo stadio in maniera serena per vedersi la partita" ha detto Preziosi. "I tifosi - aggiunge - devono capire che i loro comportamenti possono incidere sul campionato. Potevamo prendere una penalizzazione se non si fosse terminata la partita e la nostra classifica non ce lo permette".



"Mi auguro - conclude Preziosi - di non dovere assistere ad altri spettacoli di questo tipo. So di rischiare con queste parole, ma io mi chiedo se è il caso di continuare a investire. Da noi c'è la cultura del tifo, qui ogni sconfitta è un dramma. A parte che non siamo retrocessi, ma se dovesse accadere significa che l'avremo meritato sul campo". Sulla possibilità di giocare fuori da Genova, il presidente del club ligure sostiene: "Se questo è il clima è evidente che preferiamo giocare in un altro stadio, dispiace per coloro che hanno pagato l'abbonamento ma cosi' non si puo' andare avanti".



Abete: "Una resa inaccettabile"

"E' assolutamente inaccettabile darla vinta a questi pseudo-tifosi che sono delinquenti. Hanno avuto la soddisfazione di vedere le maglie raccolte e consegnate: è una resa, è inaccettabile". Queste le parole del presidente della Figc Giancarlo Abete. "La maglia - prosegue Abete - si disonora non perdendo la partita ma nel momento in cui si rinuncia a portarla. Questi soggetti sono facilmente identificabili e, se come dice Preziosi, sono sempre gli stessi non si capisce come mai siano ancora in circolazione. Mi auguro vengano individuati uno per uno e che abbiano il massimo della pena".



"Non si può cedere ai ricatti" ne è convinto il presidente della Figc. "Il problema reale - afferma - è che queste situazioni vanno denunciate, non si può dire li conoscono tutti, sono gli stessi, bisogna andare avanti per perseguirli. Se c'è tolleranza, accettazione, non si può rimanere stupiti che queste cose avvengano. Da parte della società e della parte sana della tifoseria queste cose vanno denunciate. La resa nei confronti di una violenza è inaccettabile, qui parliamo di cultura, di rispetto delle regole e chi non lo fa deve essere emarginato".

"L'episodio di Genova è gravissimo. Purtroppo ci sono gruppi che si definiscono tifosi che vogliono gestire le situazioni di un club, di una squadra, dal mercato al campo. La situazione paradossale e inaccettabile è che questi tifosi siano rimasti dentro fino alla fine della partita: ora speriamo vengano sanzionati". Così il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, sui fatti di Genova.