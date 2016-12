Lotta a evasione,boom vendite di prodotti fiscali

foto Ansa 10:08 - Dopo gli ultimi blitz a sorpresa della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate in negozi, alberghi e locali, è boom di vendite di prodotti per la documentazione fiscale. Rotoli degli scontrini, blocchetti di ricevute, bolle di trasporto, registri dopo la "stretta" sull'evasione fiscale stanno praticamente andando a ruba. Nel primo trimestre del 2012 uno dei principali rivenditori del mercato ha ad esempio aumentato le vendite del 14%. - Dopo gli ultimi blitz a sorpresa della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate in negozi, alberghi e locali, è boom di vendite di prodotti per la documentazione fiscale. Rotoli degli scontrini, blocchetti di ricevute, bolle di trasporto, registri dopo la "stretta" sull'evasione fiscale stanno praticamente andando a ruba. Nel primo trimestre del 2012 uno dei principali rivenditori del mercato ha ad esempio aumentato le vendite del 14%.

Come riporta il Corriere della Sera ora "commercianti, artigiani, professionisti, ristoratori, albergatori, ambulanti corrono ai ripari". A sorpresa, tra gli acquirenti di documentazione fiscale più attivi in questo ultimo periodo ci sono le estetiste. Per loro "dall'inizio dell'anno le vendite dei blocchetti di ricevute fiscali destinate a quella specifica attività è cresciuta del 58%".



Incremento a doppia cifra anche per gli ambulanti e gli albergatori che hanno acquistato il 32% in più di fatture da compilare, mentre la vendita di "ricevute fiscali generiche destinate alle attività artigianali e commerciali" ha registrato un aumento del 23%.



Anche parrucchieri e barbieri sono corsi ai ripari: per loro l'acquisto dei blocchetti delle fatture è aumentato del 17%. Sembra dunque che l'effetto deterrente dei blitz a sorpresa, da Cortina a Ponte Vecchio, dai locali della movida di Milano a quelli di Roma, tanto per citarne alcuni, stia dando i primi frutti.