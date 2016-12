foto Ap/Lapresse

19:03

- "Spero che ci venga squalificato il campo ed andremo così a giocare fuori in maniera più serena": è la provocazione di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, dopo lo stop di 45' alla partita col Siena per le contestazioni ultrà. "Dispiace che 60-100 persone abbiano l'impunità di dire e fare quello che gli pare senza che si possano controllare e mandare a casa. Non è possibile che si impadroniscano dello stadio e impongano la loro legge".