Meteo, da domani tornano sole e caldo

La giornata di oggi ha visto una prevalenza di tempo bello nelle regioni meridionali. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d'Italia: piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio; neve sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. Temperature in ulteriore calo nelle regioni centrali, in rialzo al Sud. Ventoso per venti dai quadranti meridionali.



Da domani torna il bel tempo

Da domani l’alta pressione tornerà a proteggere il nostro paese portando di nuovo tempo bello e caldo. Tra sabato 28 e domenica 29 le temperature supereranno i 25 gradi in quasi tutta Italia, toccando punte di 30 gradi al Sud e sulle Isole. Ma già da lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio i valori si abbasseranno ulteriormente e dal due maggio si attesteranno intorno a i 22 gradi, valori comunque nella media stagionale.