Lega, Belsito al Tg5: "Nessun dossier su Maroni"

L'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, nega di aver raccolto un dossier su Roberto Maroni: "Non mi risulta", assicura in un'intervista al Tg5. E sui soldi della Lega utilizzati per fini personali replica: "Non è vero, perché è tutta documentazione fatturata alla Lega. Penso di aver fatto il buon amministratore. Ero il tesoriere e quindi il custode. La documentazione risulta dagli atti, erano delle fatture intestate alla Lega Nord".

Nell'intervista esclusiva al Tg5, la prima in cui l'ex tesoriere rompe il silenzio, Belsito nega anche di aver mai effettuato investimenti "personali" con i soldi del Carroccio: "Non è neanche vero che avessi intenzione di fare investimenti in Argentina con imprenditori italiani e con i soldi della Lega".



Belsito: "Usato come capo espiatorio, ma sono sereno"

"Io mi sento tranquillo, sereno -prosegue Belsito -, aspetto di essere sentito, lunedì in procura ricostruirò una versione corretta, poi ognuno dà le versioni che vuole". Alla domanda se si senta in un capo espiatorio, l'ex tesoriere risponde: "Diciamo che nell'ultimo periodo qualcuno accomuna la figura del tesoriere a quella di un personaggio che quando ci sono delle colpe, queste colpe sono tutte sue". Infine, rifiuta di rispondere su Bossi e sui nuovi assetti del movimento: "In questo momento sono stato espulso".