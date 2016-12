foto LaPresse

17:17

- Il difensore della Nocerina Marco Pomante, colto da un malore in campo nella partita contro la Reggina, avrebbe avuto dei problemi respiratori causati da un colpo ricevuto alla gola durante una fase di gioco. Lo riferisce il portavoce della squadra. "Quando è caduto ci ha fatto preoccupare - ha riferito l'addetto stampa della società - ma abbiamo capito che l'episodio non era grave. Ora è all'ospedale per dei controlli ma è cosciente e sta bene".