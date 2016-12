foto Ansa 18:50 - La Guardia di Finanza sta compiendo un blitz nelle località turistiche del lago di Como nell'ambito del "Piano coordinato di controllo economico del territorio". Una sessantina di finanzieri stanno passando in rassegna i principali comuni della zona. Le pattuglie in divisa si stanno occupando di controlli su abusivismo commerciale e vendita di merci contraffatte, mentre militari in abiti civili verificano scontrini e ricevute fiscali. - La Guardia di Finanza sta compiendo un blitz nelle località turistiche del lago di Como nell'ambito del "Piano coordinato di controllo economico del territorio". Una sessantina di finanzieri stanno passando in rassegna i principali comuni della zona. Le pattuglie in divisa si stanno occupando di controlli su abusivismo commerciale e vendita di merci contraffatte, mentre militari in abiti civili verificano scontrini e ricevute fiscali.

In un comunicato, la Guardia di Finanza spiega che i controlli "hanno quale obiettivo non solo quello di tutelare gli operatori economici regolari dalla sleale ed illecita concorrenza degli abusivi e di coloro che vendono merci fuori norma, ma anche l'obiettivo di evitare che gli esercenti che rispettano gli obblighi di emissione dei documenti fiscali finiscano con il risultare svantaggiati".



Irregolarità nel 50% dei casi

Sono emerse irregolarità in più della metà dei controlli sull'emissione di scontrini e ricevute fiscali nel corso dell'operazione della Guardia di Finanza effettuata oggi a Como e nelle località turistiche della provincia. Un primo bilancio parla infatti di 32 violazioni per mancata o irregolare emissione di scontrini e ricevute a fronte di 58 controlli effettuati. Le violazioni riscontrate rappresentano da sole il 10% di quelle scoperte dall'inizio dell'anno. In più oggi le Fiamme Gialle hanno sequestrato 150 accessori d'abbigliamento contraffatti (borse, cappelli, occhiali e cinture) e hanno denunciato una persona.