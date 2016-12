Carobbio accusa: "Combine? Conte sapeva"

Il rischio per l'allenatore della Juve è di essere squalificato per 12 mesi, nel caso gli venisse contestata soltanto l'omessa denuncia o addirittura tre anni di stop per illecito. Le accuse di Carobbio sono particolarmente pericolose perché arrivano da una fonte che gli inquirenti giudicano attendibile.



Carobbio ha tirato in ballo Conte dopo le nuove rivelazioni di Gervasoni. A suo dire il tecnico avrebbe saputo della combine (insieme al suo vice Stellini) di almeno una gara del Siena. Ma sotto la lente della procura, oltre a Novara-Siena, ci sono diverse gare dei toscani: Siena-Piacenza 2-3; Siena-Sassuolo 4-0; Siena-Ascoli 3-0; AlbinoLeffe-Siena 1-0.



Gervasoni e Carobbio hanno deciso di collaborare dopo l'arresto e finora tutte le loro rivelazioni si sono rivelate puntuali. Anche se arrivate "a rate" e non tutte in una volta sola hanno consentito agli inquirenti di fare notevoli passi avanti. Quello che emerge dai verbali è che del tarocco della partita Novara-Siena del 1° maggio 2011, organizzato dai giocatori e finita 2-2, fosse stato informato anche Conte.



L'elemento discriminate, se le rivelazioni si rivelassero fondate, potrebbe essere la reazione dell'allenatore. Prese le distanze? Non disse nulla? Cercò di convincere i suoi a non fare accordi?



Conte: "Mi chiamino e risponderò"

Poche parole, ma buone: nella vigilia di Juventus-Roma improvvisamente riscaldata da un suo presunto coinvolgimento nel pasticcio-scommesse, Antonio Conte non perde le staffe e sfoggia tranquillità: "Ho letto i giornali e ho poco da dire al riguardo, sono molto sereno. Ho fiducia nella giustizia. Nessuno mi ha chiamato: e se mi chiameranno, risponderò. Ma i tentativi di destabilizzazione triplicano la nostra forza". "L'avevo detto già alcune settimane fa, mi aspettavo di tutto dall'esterno per destabilizzarci - ha continuato l'allenatore juventino - Triplicheremo per tre le nostre forze. Alzeremo ancora di più la nostra cattiveria agonistica".