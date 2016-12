foto Ansa

18:33

- I pm di Milano, che stanno indagando sui conti della Lega Nord, hanno disposto il sequestro di altri 350mila euro in contanti, provenienti dai rimborsi elettorali del Carroccio, presso un notaio di Rovigo. La somma fa parte dell'investimento da 1,2 milioni di euro effettuato dall'ex tesoriere Francesco Belsito su un fondo cipriota. Dopo la Tanzania, in tutto sono stati riportati in Italia 850mila euro.