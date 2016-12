Dal 25 aprile torna la primavera

foto Meteo.it Correlati Le previsioni minuto per minuto 14:32 - Sarà un fine settimana contrassegnato da un miglioramento, seppur parziale, della situazione con schiarite un po’ più persistenti. Tuttavia, il tempo resterà ancora movimentato a causa delle correnti atlantiche che determineranno ancora qualche fase di maltempo. Il 25 aprile sarà ancora variabile. Cambio radicale della situazione previsto solo dopo il 25 con bel tempo e caldo garantiti dall’alta pressione nord-africana. - Sarà un fine settimana contrassegnato da un miglioramento, seppur parziale, della situazione con schiarite un po’ più persistenti. Tuttavia, il tempo resterà ancora movimentato a causa delle correnti atlantiche che determineranno ancora qualche fase di maltempo. Il 25 aprile sarà ancora variabile. Cambio radicale della situazione previsto solo dopo il 25 con bel tempo e caldo garantiti dall’alta pressione nord-africana.

Tra sabato 28 e domenica 29 impennata delle temperature con punte anche di 25/30 gradi. Per il primo maggio, secondo i dati del momento, clima molto mite e bel tempo. Fino ai primi di maggio temperature oltre la norma.



Sabato: un po' di nuvole sparse, ma alternate a schiarite, particolarmente ampie in pianura padana, lungo i litorali e al Sud. Qualche piovasco possibile sulle Alpi, in accentuazione verso sera specie nel settore centro-occidentale. A fine giornata nuovo temporaneo peggioramento al Centronord. Temperature massime in sensibile aumento, specie al Centronord e Sardegna. Venti ancora sostenuti di Libeccio.



Domenica: piogge al Nordest e zone interne del Centro, in graduale attenuazione fra pomeriggio e sera. Nubi alternate ad ampie schiarite nelle altre zone. Ulteriore rialzo termico al Sud. Insiste ancora moderato Libeccio quasi ovunque.