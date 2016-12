Immigrati rimpatriati con lo scotch sulla bocca, Cancellieri: "Contro la dignità della persona"

foto Facebook Correlati L'intervento alla Camera

10:34 - Utilizzare "misure coercitive" come lo scotch sulla bocca nei rimpatri è un comportamento "estemporaneo" e, soprattutto "offensivo della dignità della persona". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, nell'informativa alla Camera sul caso dei due algerini rimpatriati.

"Faremo delle verifiche col massimo scrupolo", ha detto la Cancellieri, per arrivare "alla piena verità dei fatti". Il ministro, quindi, ha sottolineando che il capo della Polizia ha già disposto degli accertamenti e che "la Polizia ha tutto l'interesse" affinché la vicenda venga chiarita in tutti i suoi aspetti.



Nell'informativa il ministro ha ricordato che i due immigrati hanno avuto fin dall'inizio un atteggiamento caratterizzato da "aggressività e da forte resistenza", fino ad arrivare a ferirsi la bocca, mordendosi. A quel punto i poliziotti hanno ritenuto necessario intervenire per garantire le "operazioni di rimpatrio in condizioni di sicurezza anche per gli altri passeggeri".



Sono state dunque prese, ha spiegato il ministro, misure coercitive: "Fascette in velcro" alle mani e "mascherine sanitarie, verdi, morbide, di tipo chirurgico" sulla bocca, per evitare che i due immigrati sputassero sangue addosso agli altri passeggeri. Tra l'altro, ha sottolineato Cancellieri, proprio "l'uso di mascherine non sembra contravvenire alle rigorose disposizioni, anche europee, cui si rifanno le direttive nazionali circa l'utilizzo di mezzi di contenimento" nei respingimenti.



"Ciò che è apparso del tutto estemporaneo - ha detto infatti il ministro - è l'impiego di nastro adesivo, utilizzato dal personale di polizia nel tentativo di fissare le mascherine ed evitare che i due cittadini algerini potessero in qualunque modo rimuoverle". E comunque, "l'impiego del nastro adesivo, sia pure accompagnato da rudimentali accorgimenti per assicurare la respirazione e dettato dalla comprensibile concitazione del momento, non passare corrispondere a nessuna delle misure coercitive previste e, nei fatti, si traduce in un comportamento che la coscienza collettiva percepisce come offensivo della dignità della persona".